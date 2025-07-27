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17:45, 27 июля 2025Экономика

В российском городе упал лифт с людьми

Прокуратура Калининграда: В жилом доме упал лифт с людьми, есть пострадавший
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В одном из жилых домов Калининграда упал лифт с людьми, есть пострадавший. Внимание на случившееся в российском городе обратили в пресс-службе местной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в субботу, 26 июля, в многоквартирном доме, расположенном на улице Фермора. В момент падения в лифте находились пять человек. В результате падения конструкции один из них получил травму ноги.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Следователи дадут оценку деятельности управляющей компании, обслуживающей дом, а также соблюдению требований, которые касаются безопасной эксплуатации лифта.

Ранее в июле стало известно, что в поселке Бердяуш Челябинской области на супружескую пару рухнул потолок. Вызволять мужчину и женщину пришлось пожарным с помощью лопат.

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