В США назвали новый срок воплощения плана Трампа по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Флейц: На план Трампа по конфликту на Украине могут уйти годы

На воплощение плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут уйти годы. Новый срок реализации инициатив главы Белого дома назвал бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.

Флейц выразил уверенность, что Трампу в конце концов удастся добиться прекращения огня на Украине. «Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

Ранее Трамп дал Москве 50 дней на то, чтобы договориться об остановке огня на Украине. В случае невыполнения ультиматума он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров. Кроме того, он пообещал ввести вторичные пошлины на товары из стран, которые покупают российские нефть, газ и другие энергоносители.