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16:14, 27 июля 2025Мир

В США назвали новый срок воплощения плана Трампа по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Флейц: На план Трампа по конфликту на Украине могут уйти годы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На воплощение плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут уйти годы. Новый срок реализации инициатив главы Белого дома назвал бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.

Флейц выразил уверенность, что Трампу в конце концов удастся добиться прекращения огня на Украине. «Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

Ранее Трамп дал Москве 50 дней на то, чтобы договориться об остановке огня на Украине. В случае невыполнения ультиматума он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров. Кроме того, он пообещал ввести вторичные пошлины на товары из стран, которые покупают российские нефть, газ и другие энергоносители.

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