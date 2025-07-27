В Венгрии назвали препятствия для мирных инициатив Трампа по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Трамп добился бы большего по Украине, если бы не ЕС

Президент США Дональд Трамп добился бы больших успехов по урегулированию конфликта на Украине, если бы ему не мешала политика отдельных лидеров стран Евросоюза (ЕС) и его предшественника Джо Байдена. Препятствия для мирных инициатив американского лидера по Украине назвал в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха», — заявил дипломат.

По его словам, иностранные союзники Киева несут полную ответственность за поражение Украины на поле боя.

В интервью Сийярто также заявил, что Будапешт надеется на достижение решения по украинскому конфликту в течение 50 дней, о которых говорил Трамп. Он выразил надежду на то, что переговоры по урегулированию завершатся успешно.