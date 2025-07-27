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10:33, 27 июля 2025Мир

В Венгрии назвали препятствия для мирных инициатив Трампа по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Трамп добился бы большего по Украине, если бы не ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп добился бы больших успехов по урегулированию конфликта на Украине, если бы ему не мешала политика отдельных лидеров стран Евросоюза (ЕС) и его предшественника Джо Байдена. Препятствия для мирных инициатив американского лидера по Украине назвал в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха», — заявил дипломат.

По его словам, иностранные союзники Киева несут полную ответственность за поражение Украины на поле боя.

В интервью Сийярто также заявил, что Будапешт надеется на достижение решения по украинскому конфликту в течение 50 дней, о которых говорил Трамп. Он выразил надежду на то, что переговоры по урегулированию завершатся успешно.

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