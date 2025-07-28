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09:02, 28 июля 2025Ценности

49-летняя Шарлиз Терон снялась для журнала в нижнем белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @petrafcollins / @theperfectmagazine

Южноафриканская и американская актриса и модель Шарлиз Терон в откровенном виде снялась для нового номера журнала Perfect Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летнюю знаменитость запечатлели в красном бюстгальтере итальянского бренда Prada, черных трусах с завышенной талией и сером пальто. Также она примерила полупрозрачное белое платье без бра, дополнив образ золотистыми цепочками с массивными кулонами.

Известно, что автором данных кадров выступила канадская художница и фотограф Петра Коллинз.

Ранее в июле 58-летняя мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек станцевала на камеру в белом бикини.

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