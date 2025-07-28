Акула напала на мужчину в Голливуде

В Голливуде акула укусила канадского туриста

На пляже Голливуд-Бич в США акула укусила канадского туриста. Об этом сообщает CBS News.

40-летний мужчина отдыхал на пляже с семьей и друзьями. Он пошел купаться, и на него напала акула. По словам пострадавшего, он сначала увидел, как рыба выпрыгнула у него над головой, а затем почувствовал боль от укуса.

Канадец смог самостоятельно выбраться на берег, где ему наложили жгут и доставили в больницу. После операции его состояние стабилизировалось. Некоторые отдыхающие после инцидента признались, что теперь будут бояться не только сильных течений, но и акул. При этом местные утверждают, что такие нападения — большая редкость.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка едва не потеряла руку после нападения акулы у берегов США. Конечность удалось пришить, и уже через 48 часов после операции девочка смогла пошевелить пальцами.