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17:52, 28 июля 2025Из жизни

Акула напала на мужчину в Голливуде

В Голливуде акула укусила канадского туриста
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: CBS Broadcasting Inc.

На пляже Голливуд-Бич в США акула укусила канадского туриста. Об этом сообщает CBS News.

40-летний мужчина отдыхал на пляже с семьей и друзьями. Он пошел купаться, и на него напала акула. По словам пострадавшего, он сначала увидел, как рыба выпрыгнула у него над головой, а затем почувствовал боль от укуса.

Канадец смог самостоятельно выбраться на берег, где ему наложили жгут и доставили в больницу. После операции его состояние стабилизировалось. Некоторые отдыхающие после инцидента признались, что теперь будут бояться не только сильных течений, но и акул. При этом местные утверждают, что такие нападения — большая редкость.

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