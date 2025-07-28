Александра Бортич обнажила грудь на фото с новым возлюбленным

Белорусская и российская актриса Александра Бортич показала откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 844 тысячи подписчиков.

30-летняя звезда предстала перед камерой в облегающей футболке и трусах-шортах с завышенной талией. Новый возлюбленный артистки — 27-летний актер Давид Сократян — также позировал в майке и трусах.

На одном из кадров Бортич обнажила грудь, которую прикрыл ее избранник. При этом на другом снимке мужчина положил руку на промежность знаменитости.

Ранее в июле Александра Бортич также снялась топлес.