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06:57, 28 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о подготовке теракта в дагестанском Каспийске

Соучастники теракта в «Крокус Сити Холле» планировали взорвать КРЦ в Каспийске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Соучастники исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье готовились совершить еще один теракт. Об этом говорится в материалах уголовного дела, пишет ТАСС.

Отмечается, что они планировали взорвать культурно-развлекательный центр (КРЦ) «Москва» в дагестанском Каспийске.

«Принято решение совершить террористический акт в развлекательном комплексе "Москва", расположенном по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, в подготовке к которому приняли участие Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов», — говорится в документах.

Стало известно, что они изготовили самодельное взрывное устройство, однако преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Сам теракт произошел 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Преступление стало крупнейшим в истории России по числу жертв со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.

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