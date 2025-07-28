«Это оружие с другой логикой применения». В России рассказали, для каких целей на Украине не подходит «Орешник»

Ракета «Орешник» не предназначена для ударов по аэродромам, узлам ПВО и складам

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» полагают, что суждение о том, что баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся головной частью «Орешник» подойдет для удара по любому крупному военному объекту, будь то аэродром, склад или узел противовоздушной обороны, — не верно.

Это суждение ошибочно и поверхностно. В первую очередь потому, что "Орешник" — это оружие совершенно иного типа с другой логикой применения

Telegram-канал «Военная хроника»

При этом в публикации отмечается, что удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске был понятным и логичным. Для объекта же вроде аэродрома в Староконстантинове «такая модель целеполагания неприменима».

Фото: Vadim Savitsky / Globallookpress.com

В пример авторы канала привели советские документы, в которых говорится о том, что для атаки на аэродромы стандартными средствами поражения являются ракеты комплекса 9К72 (Р-17) (сейчас — «Искандер» или «Кинжал») с боевой частью мощностью от 10 до 100 килотонна. Из этого следует, что по аэродрому в Староконстантинове следует наносить удары именно таким оружием, а не «Орешником».

Россия впервые использовала новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по территории Украины в ноябре 2024 года. Целю стал завод «Южмаш». Тогда стало известно, что ни одна система ПВО не способна перехватить эту ракету

В России порассуждали о следующем применении «Орешника»

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, на данный момент нет необходимости в повторном использовании ракеты «Орешник» для удара по Украине. Он указал, что здесь дело не в том, что у страны нет этих систем, так как ракета поставлена в серийное производство.

При этом он не исключил, что в случае необходимости ракета может быть применена для атаки по цели в Европе, если будет исходить реальная опасность. В этой связи он предостерег Германию от поставок дальнобойных ракет Taurus Киеву.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Современная российская ракета «не дает НАТО спать по ночам»

На Западе же действительно напряглись из-за этого российского оружия. Как пишет Focus, «Орешник» «не дает НАТО спать по ночам» из-за своих тактико-технических характеристик. Речь идет о том, что ракета имеет большую маневренность и дальность полета 5000 километров. «Такая конфигурация позволяет уничтожать несколько целей одной ракетой и существенно усложняет любые попытки защиты от атаки», — сказано в публикации.

Особенное беспокойство вызывает серийное производство ракеты. То, что у России уже есть запас подобного оружия, является «плохой новостью для НАТО», подчеркнул военный аналитик Драго Боснич.

В России же на его высказывание ответили, что серийное производство «Орешника» — это «некий отрезвляющий фактор по отношению к странам НАТО, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны».