Глава МИД одной страны анонсировал встречу с Лавровым

Глава МИД Венгрии Сийярто анонсировал встречу с Лавровым в сентябре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в сентябре на полях Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда это необходимо, мы можем встретиться, мы можем поговорить друг с другом по телефону. ... Мы всегда встречаемся каждый год. Нет причин не делать этого в этом году», — сказал дипломат.

Сийярто отметил, что встреча может состояться и раньше, однако это маловероятно.

Ранее чиновник заявил, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине. Будапешт не хочет быть вовлеченным в этот конфликт.