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23:44, 28 июля 2025Мир

Хакер украл ядерные секреты Франции

France3: Хакер выкрал ядерные секреты Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Хакер получил доступ к внутренним данным французской оборонной судостроительной компании Naval Group. Об этом сообщает телеканал France3.

Кибервзломщик с псевдонимом Neferpitou выложил в сеть 13 гигабайт информации, включающей и ядерные секреты страны. Среди прочего, стали доступны исходный код боевых систем, используемых на французских фрегатах и ядерных подводных лодках, программное обеспечение оружейных систем, симуляционные среды, схемы сетей, руководства пользователя. Эксперт по киберпреступности Клеман Домиго подтвердил, что данные были выложены в открытый доступ.

Telegram-канал «Два майора» поясняет, что во Франции оружие массового поражения размещено только на самолетах и подводных лодках. Как следствие, эта утечка компрометирует значительную часть ядерных носителей страны.

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