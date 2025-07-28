Хакер украл ядерные секреты Франции

France3: Хакер выкрал ядерные секреты Франции

Хакер получил доступ к внутренним данным французской оборонной судостроительной компании Naval Group. Об этом сообщает телеканал France3.

Кибервзломщик с псевдонимом Neferpitou выложил в сеть 13 гигабайт информации, включающей и ядерные секреты страны. Среди прочего, стали доступны исходный код боевых систем, используемых на французских фрегатах и ядерных подводных лодках, программное обеспечение оружейных систем, симуляционные среды, схемы сетей, руководства пользователя. Эксперт по киберпреступности Клеман Домиго подтвердил, что данные были выложены в открытый доступ.

Telegram-канал «Два майора» поясняет, что во Франции оружие массового поражения размещено только на самолетах и подводных лодках. Как следствие, эта утечка компрометирует значительную часть ядерных носителей страны.

