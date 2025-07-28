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14:17, 28 июля 2025Россия

Кричащую от галлюцинаций мигрантку заметили на кондиционере на пятом этаже дома в Москве

В Москве мигрантка под галлюцинациями залезла на кондиционер снаружи дома
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве на блоке кондиционера снаружи многоквартирного жилого дома в Северном Измайлово заметили мигрантку. Об этом пишет «МК».

По информации издания, в ночь на 28 июля у женщины произошел конфликт с подругами, также являющихся приезжими. После ссоры она вылезла их оконного проема на блок кондиционера и начала плакать и кричать на родном языке.

Приехавшие на место сотрудники МЧС сняли женщину и передали ее врачам. Как выяснилось, причиной поведения мигрантки стали галлюцинации, во время которых несуществующие люди приказали вылезти ей в окно и не впускали обратно в квартиру. Перепалка же с землячками началась на почве их попытки доказать знакомой, что та нездорова.

Ранее жители подмосковного жилого комплекса «Ильинские луга» обнаружили на кондиционере за окном окровавленного мужчину, сидящего в задумчивой позе. По информации журналистов, россиянин выпивал в квартире на верхнем этаже, но выпал.

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