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14:29, 28 июля 2025Мир

Лавров озвучил условия России по урегулированию украинского конфликта

Лавров: Условия России включают Украину вне НАТО и признание реалий на земле
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Условия России по урегулированию украинского конфликта включают Украину вне НАТО и признание реалий на земле. Требования российской стороны озвучил глава МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что признание тех реалий, которые закреплены в Конституции РФ — абсолютно безальтернативное требование.

Лавров также заявил, что ближайшее десятилетие будет непростым, в том числе из-за связанных с НАТО угроз. По его словам, реальные проблемы с безопасностью существуют и вокруг Украины, а Россия за свою безопасность, за свои законные интересы в сфере безопасности воюет и добьется результата.

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