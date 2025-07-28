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14:21, 28 июля 2025Мир

Лавров сделал прогноз на ближайшее десятилетие

Лавров: Ближайшее десятилетие будет непростым из-за НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ближайшее десятилетие будет непростым, в том числе из-за связанных с НАТО угроз. Его цитирует ТАСС.

«Уже не угрозы, а реальные проблемы с безопасностью существуют, конечно же, и вокруг Украины. И мы за свою безопасность, за свои законные интересы в сфере безопасности воюем и добьемся результат», — сказал российский министр, подчеркнув, что особенную угрозу представляет расширение НАТО.

Ранее Лавров рассказал, что в Североатлантический альянс в процессе расширения на восток столкнулся с препятствием в лице Украины, однако союзники по НАТО продолжают делать вид, что «доведет дело до конца».

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