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20:13, 28 июля 2025Моя страна

Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в российском регионе

Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Башкирском заповеднике
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал БашПрирода

Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в российском регионе. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Башприрода».

На размещенных кадрах сохатые игриво пробежались вдоль территории. Детеныш следовал за матерью, которая неспешно передвигалась между деревьями.

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«Важно помнить, что это дикие животные, и относиться к ним следует с должной осторожностью и уважением, чтобы избежать любых неприятностей», — уточнили сотрудники Башкирского государственного природного заповедника.

Ранее в июле россиянин столкнулся со сворой медведей и попросил их «больше трех не собираться». На кадры попали сразу более десяти медведей, которые, услышав крик мужчины, начали быстро убегать с места «сходки».

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