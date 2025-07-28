Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в российском регионе

Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Башкирском заповеднике

Лосиха с лосенком попали в фотоловушку в российском регионе. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Башприрода».

На размещенных кадрах сохатые игриво пробежались вдоль территории. Детеныш следовал за матерью, которая неспешно передвигалась между деревьями.

«Важно помнить, что это дикие животные, и относиться к ним следует с должной осторожностью и уважением, чтобы избежать любых неприятностей», — уточнили сотрудники Башкирского государственного природного заповедника.

Ранее в июле россиянин столкнулся со сворой медведей и попросил их «больше трех не собираться». На кадры попали сразу более десяти медведей, которые, услышав крик мужчины, начали быстро убегать с места «сходки».