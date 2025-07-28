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17:29, 28 июля 2025Бывший СССР

МИД Эстонии вручил ноту поверенному в делах России

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России Салимуллина для вручения ноты
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина для заявления протеста. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

«Сегодня, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии», — говорится в публикации.

По информации ERR, утром 26 июля российский пограничный корабль якобы зашел в эстонские воды, где находился без разрешения 35 минут. В национальном гостелерадио также заявили, что судно якобы не уведомило МИД Эстонии за 48 часов о планируемом мирном проходе.

В конце мая Эстония пригрозила России буями. Сообщалось, что Таллин может установить их в своих территориальных водах на Нарве.

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