Могилу сарматской женщины нашли в Крыму

Археологи нашли в Крыму могилу сарматской женщины

На территории некрополя Кыз-Аул в Крыму продолжаются раскопки нового античного погребения. Как сообщает фонд «Археология» в своем Telegram-канале, сейчас ведется работа над расчисткой еще одного захоронения.

«Ученым предстоит теперь разгадать, к чему были прикреплены более сотни бронзовых бусин, которые были найдены в районе ступней погребенного», — рассказали там. Предполагается, что это могло быть украшением обуви, либо бусы были пришиты к подполу платья.

Специалисты отметили, что в сарматское время в Крыму бусы сопровождали преимущественно погребения женщин и детей, гораздо реже фиксируются пронизи в мужских могилах.

Также сообщается, что на территории некрополя нашли новое пятно, которое может быть еще одним захоронением, скоро специалисты приступят к его расчистке.