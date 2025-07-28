Мужчина начал «лечить» кукол Лабубу и разбогател

В Китае мужчина назвал себя врачом для кукол Лабубу и разбогател

В Китае мужчина стал «врачом» для кукол Лабубу и разбогател. Об этом сообщает South China Morning Post.

Спрос на услуги мастеров по ремонту игрушек Labubu от компании Pop Mart резко вырос после бума их популярности. В Шанхае один из мастеров по прозвищу Хартман, который назвал себя «врачом» для Лабубу за последний месяц отремонтировал уже 100 кукол. Из-за высокого спроса он был вынужден переехать в более просторную мастерскую и даже привлек к работе жену.

Стоимость ремонта составляет около 10 процентов от цены новой игрушки — 99 юаней (около 900 рублей), хотя на вторичном рынке редкие экземпляры могут стоить тысячи юаней. «Я чувствую себя доктором, который лечит болезни и спасает жизни», — признается Хартман. Он не единственный, кто понял, насколько это прибыльный бизнес.

Некоторые мастера с художественным образованием даже бросают основную работу, полностью посвящая себя ремонту игрушек.

Ранее посетителям московского ресторана Madame Roche стали предлагать окрошку со съедобными Лабубу. В меню Madame Roche появился «Суп из семи Лабуб». Шесть из них сделаны из окрошки на кефире с зеленью, а седьмая — из копченой сметаны.