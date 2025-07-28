L’Antidiplomatico: Украина рухнет в случае приостановки западной помощи

Украину ждет крах в случае приостановки помощи со стороны Запада. Об этом предупреждает итальянское издание L’Antidiplomatico.

По мнению автора статьи, если бы западные страны перестали оказывать финансовую и военную помощь Киеву, то «все бы рухнуло». Однако они не пойдут на такой шаг, поскольку находятся «в заложниках собственной политической и идеологической позиции», добавляет он.

Ранее британский экс-дипломат Ян Прауд спрогнозировал сокращение западной финансовой помощи Украине из-за подписания президентом страны Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, действия Зеленского против антикоррупционных органов заставили западных политиков обеспокоиться отправкой тех миллиардов, которые они вкладывают в поддержку Киева.