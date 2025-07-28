Пушилин: Начались бои в Димитрове в ДНР

Начались бои в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — сказал он, добавив, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта оказалась в крайне затруднительном положении.

Ранее ВС России успешно обезвредили боеприпасы для ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Сообщается, что, благодаря точным и профессиональным действиям экипажа беспилотников, цель была успешно поражена, а склад — уничтожен.

До этого российские дроны уничтожили украинских диверсантов в ДНР. «Украинские националисты пытались скрытно приблизиться к позициям наших мотострелков, но были своевременно обнаружены и поражены точечными сбросами с БПЛА», — сообщили в Минобороны РФ.

