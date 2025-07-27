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23:00, 27 июля 2025Россия

Российские бойцы лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки

РИА: Бойцы Южной группировки лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В пресс-службе Южного военного округа сообщили РИА Новости, что военнослужащие этой группировки успешно обезвредили боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Представитель пресс-службы сообщил, что расчет беспилотных летательных аппаратов 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил замаскированный полевой склад боеприпасов в ближнем тылу противника, расположенный в районе населенного пункта Константиновка. Благодаря точным и профессиональным действиям экипажа БПЛА, цель была успешно поражена, а склад — уничтожен.

«Точными и умелыми действиями расчета БПЛА цель была поражена, а полевой склад уничтожен», — заявили там.

Ранее военблогер Борис Рожин сообщил, что бойцы ВСУ расстреляли своих сослуживцев на покровском направлении.

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