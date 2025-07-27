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05:19, 27 июля 2025Россия

Российские дроны уничтожили украинских диверсантов в ДНР

Минобороны: Операторы БПЛА уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Операторы боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили группу украинских диверсантов вблизи Александрограда в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Украинские националисты пытались скрытно приблизиться к позициям наших мотострелков, но были своевременно обнаружены и поражены точечными сбросами с БПЛА», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области.

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