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16:08, 28 июля 2025Мир

Названа истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным

Прауд: Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы похвастаться перед Западом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры Путина и Зеленского

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы похвастаться перед западными спонсорами Киева. Такую причину назвал экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену, опубликованном на его YouTube-канале.

«Зеленский — шоумен, и он хочет устроить такое театральное представление, чтобы показать себя и похвастаться перед западными спонсорами», — заявил дипломат.

По словам Прауда, таким образом украинский лидер намерен оспорить заявления об отсутствии у него легитимной власти на Украине.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможную встречу с Владимиром Путиным, которая может состояться в августе. По словам украинского лидера, обязательным условием для этого является присутствие на переговорах представителей европейских стран.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа. По его словам, это событие должно поставить точку в конфликте между странами.

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