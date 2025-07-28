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08:29, 28 июля 2025Забота о себе

Названы пять базовых правил получения удовольствия от анального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Жоана де Араужо заявила, что для получения удовольствия во время анального секса необходимо соблюдать пять базовых правил. Их специалистка назвала в интервью для издания GZH.

«Анус не вырабатывает естественную смазку, поэтому использование лубрикантов имеет первостепенное значение, чтобы избежать боли и уменьшить трение», — пояснила Араужо.

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Также она призвала расслабить тело и разум, так как психологическое напряжение затрудняет проникновение, из-за чего возникают неприятные ощущения. Кроме того, специалистка посоветовала не торопиться — это позволит адаптироваться к возникающим стимулам.

В заключение Араужо добавила, что во время анального полового контакта необходимо обязательно использовать презервативы и полностью доверять партнеру.

Ранее сексолог Лоррейн Гровер объяснила, почему у женщин после 50 лет появляются проблемы в сексе. По ее словам, причиной тому является эректильная дисфункция у партнеров, которая последнее время молодеет.

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