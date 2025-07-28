Ночное похищение россиянки попало на видео

Появилось видео похищения женщины в Краснодаре

Похищение женщины на улице Героя Яцкова в Краснодаре попало на видео. Записью делится Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как местные жители пытаются остановить неизвестных мужчин на внедорожнике, которые затащили женщину на заднее сидение, а сами сели на передние. Угрозы местных не помогли, неизвестные уехали вместе с ней.

Очевидцы рассказали, что услышали крики на улице, а потом увидели, как человека грузят в автомобиль. Полиция начала проверку. Позднее появилась информация, что на видео — не похищение, а задержание женщины.

Ранее в Ленинградской области арестовали двух лжесотрудников полиции, похитивших гендиректора строительной фирмы и изрезавших его ножом.