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15:22, 28 июля 2025Силовые структуры

Ночное похищение россиянки попало на видео

Появилось видео похищения женщины в Краснодаре
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Похищение женщины на улице Героя Яцкова в Краснодаре попало на видео. Записью делится Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как местные жители пытаются остановить неизвестных мужчин на внедорожнике, которые затащили женщину на заднее сидение, а сами сели на передние. Угрозы местных не помогли, неизвестные уехали вместе с ней.

Очевидцы рассказали, что услышали крики на улице, а потом увидели, как человека грузят в автомобиль. Полиция начала проверку. Позднее появилась информация, что на видео — не похищение, а задержание женщины.

Ранее в Ленинградской области арестовали двух лжесотрудников полиции, похитивших гендиректора строительной фирмы и изрезавших его ножом.

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