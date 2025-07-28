Объяснена причина преждевременного старения мозга

The EMBO Journal: Снижение активности гена Setd8 ускоряет старение мозга

Японские ученые выяснили, что снижение активности определенного гена может запускать преждевременное старение мозга и ухудшать память. Исследование опубликовано в The EMBO Journal и раскрывает новые механизмы, влияющие на работу нейрональных стволовых клеток.

Команда под руководством Тайтo Мацуды из Института науки и технологий Нара изучила образцы мозга мышей на разных этапах жизни с помощью секвенирования одиночных клеток. Они обнаружили, что экспрессия гена Setd8, контролирующего эпигенетические метки на гистонах, резко снижается уже в раннем взрослом возрасте. Это приводит к ухудшению деления нейрональных стволовых клеток и формированию новых нейронов, что отражается на способности к обучению и запоминанию.

Искусственное подавление Setd8 у животных вызвало молекулярные изменения, аналогичные тем, что происходят при возрастном старении мозга. Таким образом, Setd8 может стать важным биомаркером и потенциальной целью для терапии.

Авторы подчеркивают, что понимание роли этого гена открывает путь к созданию новых методов, которые смогут замедлить или даже обратить процессы раннего старения мозга и помочь в профилактике возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее ученые предложили 13 уже существующих препаратов, которые потенциально могут замедлить процесс старения мозга.