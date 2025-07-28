Обезьяны стали причиной давки в храме и погубили двух человек

В Индии обезьяны оборвали электрический провод в храме и спровоцировали давку

Обезьяны спровоцировали давку в храме в Индии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в храме Аусанешвар Махадев в округе Барабанки, штат Уттар-Прадеш. Группа обезьян прыгнула на электрический провод, который оборвался и упал на навесы. Это вызвало панику среди прихожан, собравшихся на церемонию в священный месяц Шравана.

По данным местных властей, 19 человек получили удар током, более двух десятков пострадали в давке. Глава администрации Шашанк Трипати подтвердил смерть двух человек. Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил соболезнования их семьям и пообещал выплатить по 500 тысяч рупий (около 450 тысяч рублей) каждой из них.

Ранее в Индии два слона запаниковали во время праздника и раздавили троих человек. Животные должны были принять участие в религиозном фестивале. Однако, когда церемония началась и стали взрываться петарды, слоны начали крушить все вокруг.