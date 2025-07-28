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18:16, 28 июля 2025Из жизни

Обезьяны стали причиной давки в храме и погубили двух человек

В Индии обезьяны оборвали электрический провод в храме и спровоцировали давку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Getty Images

Обезьяны спровоцировали давку в храме в Индии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в храме Аусанешвар Махадев в округе Барабанки, штат Уттар-Прадеш. Группа обезьян прыгнула на электрический провод, который оборвался и упал на навесы. Это вызвало панику среди прихожан, собравшихся на церемонию в священный месяц Шравана.

По данным местных властей, 19 человек получили удар током, более двух десятков пострадали в давке. Глава администрации Шашанк Трипати подтвердил смерть двух человек. Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил соболезнования их семьям и пообещал выплатить по 500 тысяч рупий (около 450 тысяч рублей) каждой из них.

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