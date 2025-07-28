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02:00, 28 июля 2025Наука и техника

Обнаружен ключ к борьбе с самой опасной формой рака простаты

Nat Genet: Применение препарата CCS1477 замедляет развитие рака простаты
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Эмори впервые подробно описали, как клетки рака простаты переходят в особо агрессивную форму – нейроэндокринный рак простаты (NEPC). Этот тип опухоли развивается примерно у 20 процентов пациентов с запущенной стадией заболевания и не поддается существующей гормональной терапии. Исследование опубликовано в Nature Genetics и дает новое понимание того, почему часть опухолей становится устойчивой к лечению.

Авторы работы создали первую в мире 3D‑карту перестройки ДНК в клетках рака простаты. Они показали, что белки FOXA2 и NKX2‑1 перепрограммируют генетические инструкции, включая гены, характерные для клеток мозга и легких, что делает опухоль агрессивнее. Эти изменения запускают ферменты CBP и p300, которые активируют новые онкогены и ускоряют развитие болезни.

Команда также проверила, можно ли блокировать этот процесс. В лабораторных и животных моделях применение ингибиторов CBP/p300, в том числе препарата CCS1477, уже находящегося на стадии клинических испытаний, существенно замедлило рост опухолей. Это открывает возможность целенаправленной терапии против NEPC.

По словам исследователей, открытие может стать основой для разработки новых схем лечения, способных предотвратить переход опухоли в смертельную форму. Для пациентов с запущенным раком простаты это означает перспективу более длительной жизни и эффективных персонализированных терапий.

Ранее ученые установили, что даже легкая ежедневная активность способна заметно снизить риск онкологических заболеваний.

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