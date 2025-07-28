Оглашен приговор готовившим подрыв воинской части в Подмосковье

Суд дал до 19 лет пятерым виновным в попытке теракта в воинской части Балашихи

Второй Западный окружной военный суд приговорил пятерых молодых людей, пытавшихся устроить подрыв военной техники в воинской части Балашихи в Подмосковье, к срокам от 4 до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Среди осужденных один несовершеннолетний, который получил минимальное наказание. Его старшим товарищам назначено от 16 до 19 лет. Они признаны виновными в покушении на теракт.

Суд над молодыми людьми прошел в закрытом режиме. Из материалов уголовного дела следует, что они собирались сделать подкоп на территорию военной части, с этой целью принесли на место инструменты. Согласно разработанному плану, злоумышленники, пробравшись внутрь, намеревались устроить подрыв и поджог военной техники. Они свою вину отрицают.

Ранее 28 июля ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае трех человек, готовивших теракт. Они подожгли два релейных шкафа и вышки сотовой связи.