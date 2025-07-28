Охваченная огнем детская площадка в российском городе попала на видео

МВД: Пятеро подростков сожгли детскую площадку в Ленобласти ради забавы

В Ленинградской области пятеро подростков сожгли детскую площадку ради забавы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

На кадрах видео несколько подростков сначала ломают скамейку на детской площадке, после чего складывают их под горкой и поджигают. Когда огонь начал разгораться, они попытались затушить его песком, но у них ничего не получилось. После этого все скрылись с места происшествия.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что у дома по Октябрьскому шоссе горит детская площадка. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что причиной пожара стал поджог, который устроили подростки.

Оперативники установили поджигателей. Ими оказались пять подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

Троим участникам поджога избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, младшие переданы законным представителям. Расследование уголовного дела продолжается.

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