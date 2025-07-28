Орбан рассказал о съеденной Трампом фон дер Ляйен

Politico: Орбан заявил, что Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за подписанное между Евросоюзом (ЕС) и США торговое соглашение. Главу венгерского правительства цитирует издание Politico.

«Это была не сделка, которую президент [президент США] Дональд Трамп заключил с Урсулой фон дер Ляйен. Это был Дональд Трамп, съевший Урсулу фон дер Ляйен на завтрак», — заявил премьер.

Ранее газета The New York Times (NYT) написала, что Европейская экономика понесет потери после заключения торговой сделки с США даже несмотря на то, что грозившие ЕС пошлины были снижены вдвое: с 30 до 15 процентов.