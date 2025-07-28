Пассажира поезда в Европе застали за мастурбацией на глазах у двух девочек

Пассажира поезда на курорте в Европе застали за мастурбацией на глазах у двух детей. Об этом сообщает портал Crónica Balear.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 23 июля, в поезде, курсировавшем по испанскому острову Майорка. Женщина, ехавшая в одном из вагонов, заметила, как ее попутчик трогает свои интимные места. Вскоре в купе зашли две несовершеннолетние девочки, и мужчина стал делать это еще более активно.

Встревоженная пассажирка встала между мастурбировавшим попутчиком и детьми, чтобы они ничего не увидели, и начала снимать происходящее на телефон. Кроме того, она связалась по телефону с охраной поезда.

По прибытии в конечный пункт, Пальму-де-Майорку, сотрудники Национальной полиции Испании арестовали испанца по обвинению в непристойном поведении. Девочки признались полицейским, что они не видели непосредственно интимные части тела мужчины, но заметили, что он постоянно за ними наблюдал.

Ранее молодой мужчина устроил сеанс мастурбации перед детьми в бассейне в Европе. Несовершеннолетние сообщили обо всем спасателю, и тот вызвал полицию.

