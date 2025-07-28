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11:56, 28 июля 2025Ценности

Певица Бьянка станцевала в бикини на пляже

Певица Бьянка станцевала в белом бикини на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @biankarnb

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) снялась в купальнике. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летнюю исполнительницу запечатлели на пляже в Крыму в белом бикини. Комплект состоял из топа-бандо итальянского бренда Diesel и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах. Также знаменитость надела рубашку в зеленую клетку и уложила волосы в высокий пучок.

При этом звезда станцевала перед камерой вместе с двумя мужчинами.

Ранее в июле Бьянка рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера.

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