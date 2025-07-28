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12:11, 28 июля 2025Мир

Почти половина европейцев не слышали о лидерах НАТО и ЕС

EMI: Более 40 % европейцев никогда не слышали о ключевых фигурах НАТО и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Почти половина граждан европейских стран никогда не слышали о ключевых лидерах НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией «Международное европейское движение» (EMI).

Согласно приведенным данным, 41 процент респондентов никогда не слышали о генеральном секретаре Североатлантического альянса Марке Рютте, 45 процентов не знают председательствующего в Европарламенте Роберта Метсолу, а 48 процентов участников — главу европейской дипломатии Каю Каллас. Еще 17 процентов респондентов заявили, что им известны лишь имена этих политиков.

Наиболее известным для европейцев политиком ЕС стала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. О ней знают довольно много 48 процентов опрошенных.

Ранее большинство испанцев сочли ЕС малоэффективным объединением, не справляющимся с глобальными вызовами. Согласно опросу, таковым Евросоюз сочли 58,8 процента респондентов. Число тех, кто считает ЕС «плохим или вовсе не объединенным», составило 55,8 процента. Испанцы также оценили евроинтеграцию страны по шкале от одного до десяти. В среднем этот показатель составил 7,4. По мнению 67,6 процента опрошенных граждан, членство в союзе выгодно для Испании.

Кроме того, участники опроса высказались о проблемах, которым ЕС должен уделять внимание в первую очередь. По мнению большинства респондентов, объединению следует инвестировать в жилье, промышленность и социальные программы, а не в сферу обороны. Только 24,5 процента сочли укрепление обороноспособности одной из главных задач.

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