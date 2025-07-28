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20:32, 28 июля 2025МирЭксклюзив

Подход Трампа к борьбе с бездомными оценили

Политолог Юлия Богуславская: Подход Трампа к борьбе с бездомными противоречив
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kent J Edwards / Reuters

Подход администрации президента США Дональда Трампа к борьбе с бездомными часто критикуется за жесткость мер. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Юлия Богуславская.

«Подход Трампа критикуют многие: он связан с принуждением. Его политика действительно противоречива», — заметила она.

По словам политолога, политику Трампа прежде всего критикуют за ее принудительный характер. Тем не менее к более жестким мерам сейчас переходят и его оппоненты из Демократической партии: к ним призывала, например, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, а в демократическом Коннектикуте власти ввели уголовную ответственность за жизнь на улицах.

Ранее Юлия Богуславская назвала приоритет Дональда Трампа в вопросе борьбы с бездомными. По ее мнению, он намерен принудить их к лечению от зависимостей.

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