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20:07, 28 июля 2025МирЭксклюзив

Назван приоритет Трампа в борьбе с бездомными

Политолог Юлия Богуславская: Трамп принудит бездомных лечиться от зависимостей
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп для борьбы с бездомными считает лучшим средством их принудительное лечение от зависимостей и заболеваний. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Юлия Богуславская.

«Он [Трамп] делает приоритетом не бесплатное жилье от государства, а принудительное лечение от наркотической зависимости и душевных заболеваний», — отметила эксперт.

По словам политолога, подобный подход во многом оправдан: строительство жилья требует больших затрат, однако оно не решает главную причину бездомности. По мнению Юлии Богуславской, очень часто она связана с болезненным состоянием людей, и Трамп намерен принудить их лечиться. «Надо выяснить, действительно ли у человека нет жилья или он не может жить в обществе из-за болезни», — резюмировала она.

В конце 2024 года в США число бездомных достигло исторического максимума. По данным Bloomberg, их количество превысило 770 тысяч.

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