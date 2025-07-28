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16:06, 28 июля 2025Россия

Поклонская вспомнила о связи политики и криминала в Крыму

Экс-прокурор Поклонская вспомнила о связи политики, церкви и криминала в Крыму
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вспомнила о связи политики, криминала и церкви в регионе, когда тот еще входил в состав Украины. Пост с рассказом она опубликовала в Telegram.

В качестве примера Поклонская привела «Христианско-либеральную партию Крыма», в которую входили более 150 тысяч человек. Она сообщила, что основателем движения был лидер одной из крымских банд Евгений Поданев, а в партию входили священнослужители. На регистрации движения, как напомнила экс-прокурор, присутствовали высокопоставленные украинские политики.

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«Как и любой другой этап развития социума, он (период 90-х) является и уроком, и основой для работы над ошибками, и стремлением к лучшему», — подытожила Поклонская.

Ранее Поклонская порассуждала об Украине и заключении мира.

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