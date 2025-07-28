Появилось фото отравленной ядом машины россиянина

СК: Пытавшиеся убить мужчину подростки нанесли ядовитую смесь на дверь его авто

Следователи показали фото отравленной подростками ядом машины мужчины в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, подозреваемые — двое подростков. Днем 26 июля они нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида машины мужчины ядовитую смесь. Однако по независящим от них обстоятельствам их план не был доведен до конца.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд их арестовал. В СИЗО подростки проведут до 26 сентября.