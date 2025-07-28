Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 28 июля 2025Силовые структуры

Двое школьников попытались убить россиянина ядом

В Новосибирске суд арестовал двух подростков за попытку убийства мужчины ядом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу двух 16-летних подростков по делу о покушении на мужчину с помощью яда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, утром 24 июля школьники намазали ручку и боковое зеркало машины мужчины ядовитым веществом, после чего скрылись с места. По независящим от них обстоятельствам план юношей не был доведен до конца.

Спустя два дня их задержали сотрудники ФСБ. В СИЗО подростки проведут до 26 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростка за выстрел в сотрудника транспортной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота»

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Трампа обвинили в жульничестве и поймали на видео

    Почти половина европейцев не слышали о лидерах НАТО и ЕС

    В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину

    Стало известно о возможных пострадавших при обрушении подъезда в российском городе

    Уехавшая в США Дакота заявила о конце ее карьеры в России

    Двое школьников попытались убить россиянина ядом

    SpaceX назвала причину сбоя Starlink

    Угрозу военного обострения между Южной Кореей и КНДР оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости