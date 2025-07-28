Премьер-министр Словакии Фицо: Запад не сможет ослабить РФ с помощью Украины

Запад хотел ослабить Россию, использовав для этого Украину, однако сделать этого не вышло, и шансы на такое развитие событий отсутствуют. Такой точкой зрения поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Запад не был заинтересован в завершении конфликта в апреле 2022 года, когда такая реальная возможность существовала. Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет», — пояснил политик.

Он также отметил, что многие представители Запада стремятся заполучить территорию России и ее минеральные богатства, поэтому они хотят ослабить Москву политически и экономически, но реализовать эту стратегию у них не выходит.

Ранее Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский его ненавидит.