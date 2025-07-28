Преследуемый запахом карамели мужчина оказался смертельно болен

Навязчивый запах карамели оказался симптомом рака головного мозга у британца

Симптомом рака мозга у 57-летнего Костаса Фантиса оказался навязчивый запах карамели. Историю мужчины опубликовало издание Unilad.

Сын Костаса, 27-летний Антонио, рассказал, что его отец чувствовал себя хорошо, однако его постоянно преследовал запах карамели. Раз в месяц Костас чувствовал этот аромат, затем галлюцинация проходила. «Насколько нам известно, это были мини-припадки, длящиеся секунды, и во время них с человеком ничего заметного не происходит», — сообщил Антонио.

В апреле 2024 года британец пошел на плановое обследование, и у него диагностировали глиобластому четвертой стадии — самую агрессивную форму рака головного мозга. Других симптомов, кроме обонятельной галлюцинации, у него не было. Костас уже прошел лучевую и химиотерапию и хорошо перенес лечение, однако опухоль оказалась неоперабельной. «На консультациях нам говорят не экономить ни на чем и просто наслаждаться жизнью», — печально констатирует Антонио. Семья Костаса решила попробовать альтернативные методы лечения за рубежом — вскоре мужчине предстоит пройти первый курс лечения вакциной от рака в Мюнхене.

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