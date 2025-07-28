Россиян предупредили о новых природных катаклизмах

Родин: Осенью Россия может столкнуться с новыми природными катаклизмами

Осенью 2025 года Россию могут ждать новые природные катаклизмы. С таким прогнозом выступил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин, его слова передает «Россия 1».

«Осенью нам опять придется готовиться к удару стихии. Это действительно так. Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий», — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что зимы в России стали теплее, наиболее отчетливо это наблюдается в арктических широтах. Родин также добавил, что сильнее всего климат сейчас меняется в Арктике.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что в августе в России традиционно ожидаются природные катаклизмы, особенно сильными они будут на юге страны.