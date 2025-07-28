Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:53, 27 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о новых природных катаклизмах

Родин: Осенью Россия может столкнуться с новыми природными катаклизмами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Осенью 2025 года Россию могут ждать новые природные катаклизмы. С таким прогнозом выступил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин, его слова передает «Россия 1».

«Осенью нам опять придется готовиться к удару стихии. Это действительно так. Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий», — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что зимы в России стали теплее, наиболее отчетливо это наблюдается в арктических широтах. Родин также добавил, что сильнее всего климат сейчас меняется в Арктике.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что в августе в России традиционно ожидаются природные катаклизмы, особенно сильными они будут на юге страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и ЕС договорились о торговой сделке

    Российские бойцы лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки

    Мерц признался в ожидании большего от сделки ЕС и США

    Россиян предупредили о новых природных катаклизмах

    Усик захотел поменять слова в гимне Украины

    В Киеве прогремели взрывы

    Лукашенко пригласили посетить с визитом «полмира»

    На Украине произошло землетрясение

    Вместо концерта Гергиева в итальянской Казерте провели проукраинский митинг

    В Европе пообещали полностью отказаться от нефти и газа из России для снижения пошлин США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости