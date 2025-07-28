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11:29, 28 июля 2025Силовые структуры

Россиянку схватили за шею около больницы и затащили в лес

В Новосибирске неизвестный схватил девушку за шею и потащил в лес
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Новосибирске неизвестный напал на девушку и пытался затащить ее в лес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

В полиции зарегистрировали заявление потерпевшей. Она рассказала, что в Академгородке мужчина схватил ее за шею и стал тащить в сторону леса. Девушке удалось отбиться и убежать.

Уточняется, что инцидент произошел вблизи комплекса зданий Центральной клинической больницы. Полицейские проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина на мотоцикле изнасиловал несовершеннолетнюю.

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