Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:41, 28 июля 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и почти 64 миллиона рублей

Пенсионерка из Москвы отдала аферистам 5 кг золота и более 63 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и почти 64 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

По данным правоохранителей, женщина стала жертвой лжесотрудников сервиса домофонов. Злоумышленник позвонил ей и сказал, что в доме, в котором она проживает, будет заменен домофон. Он уговорил ее назвать код из СМС, который пришел ей, якобы для того, чтобы получить новые ключи. Затем ей позвонили лжесотрудники «Роскомнадзора». Они рассказали потерпевшей, что, якобы ее данные похитили и от имени ее мужа оформлены доверенности и теперь, для сохранения сбережений, она должна следовать указаниям по телефону. Женщина общалась с аферистами в течение пяти дней. За это время они выманили у нее 200 тысяч долларов США, 20 тысяч Евро, четыре миллиона рублей и пять килограммов золота.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты похитили у пенсионера 35 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны детали уничтожения поставленного Киеву вертолета Black Hawk

    Известная российская юмористка заплатила 110 тысяч астрологу и получила неприятный прогноз

    В Татарстане спасли перенесшую два инфаркта роженицу и ее дочь

    В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета

    Папарацци сняли страстный поцелуй Ирины Шейк с популярным актером

    Смертельная болезнь замучила короля Карла III

    Российская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и почти 64 миллиона рублей

    Трамп отказался считать слова Путина об Украине ложью

    Правительство Украины предложило освободить от штрафов знахарей

    Бойцы СВО обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости