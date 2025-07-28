Российская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и почти 64 миллиона рублей

Пенсионерка из Москвы отдала аферистам 5 кг золота и более 63 млн рублей

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и почти 64 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

По данным правоохранителей, женщина стала жертвой лжесотрудников сервиса домофонов. Злоумышленник позвонил ей и сказал, что в доме, в котором она проживает, будет заменен домофон. Он уговорил ее назвать код из СМС, который пришел ей, якобы для того, чтобы получить новые ключи. Затем ей позвонили лжесотрудники «Роскомнадзора». Они рассказали потерпевшей, что, якобы ее данные похитили и от имени ее мужа оформлены доверенности и теперь, для сохранения сбережений, она должна следовать указаниям по телефону. Женщина общалась с аферистами в течение пяти дней. За это время они выманили у нее 200 тысяч долларов США, 20 тысяч Евро, четыре миллиона рублей и пять килограммов золота.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты похитили у пенсионера 35 миллионов рублей.