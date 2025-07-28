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15:38, 28 июля 2025Бывший СССР

Российские войска продолжили активно наступать в Харьковской области

ВС России продолжили выбивать ВСУ из западной части Волчанска
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили активное наступление в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Тяжелые бои идут и в Волчанске. ВС РФ выбивают противника (бойцов Вооруженных сил Украины, ВСУ — прим. «Ленты.ру») из западной части города», — сказано в публикации.

Согласно информации источника канала, российские войска продолжают атаки и наступление на купянском направлении, в районе села Меловое.

Ранее украинский аналитический проект DeepState рассказал о том, что ВС России продолжили окружение Купянска. Главной целю российских военных, по мнению проекта, является дальнейшее блокирование города с западной стороны.

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