Российские войска продолжили активно наступать в Харьковской области

ВС России продолжили выбивать ВСУ из западной части Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России продолжили активное наступление в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Тяжелые бои идут и в Волчанске. ВС РФ выбивают противника (бойцов Вооруженных сил Украины, ВСУ — прим. «Ленты.ру») из западной части города», — сказано в публикации.

Согласно информации источника канала, российские войска продолжают атаки и наступление на купянском направлении, в районе села Меловое.

Ранее украинский аналитический проект DeepState рассказал о том, что ВС России продолжили окружение Купянска. Главной целю российских военных, по мнению проекта, является дальнейшее блокирование города с западной стороны.

