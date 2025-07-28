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13:27, 28 июля 2025Бывший СССР

Российские войска продолжили окружение Купянска

DeepState: ВС России намереваются блокировать Купянск с западной стороны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили окружение города Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

«Цель врага очевидна — растянуть боевые порядки Сил обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», — сказано в публикации.

Отмечается, что российские войска намереваются закрепиться по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») рассказал об охвате Купянска. В районе Московки российские войска заняли до семи квадратных километров.

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