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14:29, 28 июля 2025Россия

Российский регион упрекнули из-за отношения к «Русской общине»

Военкор Подоляка упрекнул челябинские власти из-за отношения к «Русской общине»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Юрий Подоляка / Rutube

Военкор Юрий Подоляка упрекнул власти Челябинской области из-за отношения в этом российском регионе к «Русской общине». Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Подоляка отметил, что взаимодействия у руководства области и дружинников не было изначально. Военкор связал это с тем, что долгие годы именно Челябинская область была одним из главных регионов по легализации иностранцев из Средней Азии.

Кроме того, он обратил внимание на листовку, где говорилось о негативном влиянии «Русской общины», распространяемую среди жителей.

«Я бы не стал, как многие мои коллеги, ругать за нее местных чиновников. Поверьте, намного было бы (для "Русской общины") хуже, если бы местные власти начали бы туда загонять людей силой (как на "праздники плова")», — написал военкор.

По его мнению, чиновники сыграли на руку «Русской общине» — теперь количество желающих вступить в организацию возрастет.

До этого стало известно, что признание «Русской общины» экстремистской организацией опровергли в Челябинске.

В «Русской общине» же, комментируя происходящее, заявляли, что признание организации нежелательной в регионе России незаконно.

ЖЗЛ
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