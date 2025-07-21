«Русская Община» отреагировала на признание организации нежелательной в российском регионе

«Русская Община»: Признание организации нежелательной в регионе РФ незаконно

В «Русской Общине» отреагировали на признание организации нежелательной в Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русская Община Zov».

Отмечается, что в российском регионе жителям запрещено находиться в «Русской Общине». По данным организации, власти угрожают тем, что будут следить за участниками в социальных сетях и через мессенджеры.« Тем самым нарушают кучу законов! Ведь чтобы обвинить человека, а тем более – группу людей, нужно основание!» — говорится в сообщении.

Юристы движения изучили документы челябинских чиновников и пришли к выводу, что муниципалитет, реализуя подобный подход в работе по противодействию экстремизму, в отсутствие законных на то оснований, неправомерно предопределил характер деятельности «Русской общины» как противоправный, тем самым нарушил конституционные права граждан.

Также отмечается, что деятельность чиновников администрации Троицкого района Челябинской области носит невежественный характер, поскольку умаляет права огромного объединения русских людей. В сообщении говорится, что это может стать прецедентом государственного масштаба.

Ранее чеченка обвинила «Русскую общину» в попытке похитить детей с детской площадки во время рейда в Москве. В самом движении инцидент назвали провокацией, направленной на дестабилизацию межнациональных отношений.