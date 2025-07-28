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12:05, 28 июля 2025Россия

Стало известно об угрозах чиновницы выселить деда вагнеровца на носилках в глухую деревню

Дед вагнеровца Чиркова обвинил чиновницу в угрозе насильно вывезти его в деревню
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Дед не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) вагнеровца Евгения Чиркова Анатолий обвинил чиновницу в угрозе насильно вывезти его в деревню на носилках. Об этом стало известно из публикации нижегородской газеты «Ленинская смена».

По информации издания, пожилой россиянин жил с внуком в одной квартире, которая досталась сироте Евгению Чиркову от государства. Дед военнослужащего не был прописан в ней, и после смерти внука в зоне СВО чиновники пригрозили пережившему инсульт пенсионеру принудительным выселением.

«Прямо так и сказала — как похоронят внука, готовьтесь к тому, что на носилках вас из дома вынесут и увезут в деревню», — рассказал дед бойца.

Он отметил, что деревня, в которую его грозятся выселить, находится в семи километрах от райцентра, что означает, что в этом населенном пункте неспособный заботиться о себе и даже ходить россиянин останется без какой-либо помощи. Комментариев чиновников о ситуации издание не привело.

Ранее стала известна судьба брошенного женой бойца спецоперации с «собранной по частям» головой.

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