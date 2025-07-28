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06:25, 28 июля 2025Силовые структуры

Суд заочно приговорил россиянина к лишению свободы за призывы к терроризму

Живущего за границей РФ жителя Бурятии заочно осудили за призывы к терроризму
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Бурятии суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя, который сейчас проживает за границей России, за призывы к терроризму. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

«Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года житель Бурятии, являющийся активным сторонником сепаратистского движения, выехал за пределы Российской Федерации, после чего ... на своем YouTube-канале ... разместил видеозапись со своим монологом, который содержал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Суд принял решение отправить мужчину в исправительную колонию общего режима на шесть лет. Кроме того, согласно приговору, ему на протяжении трех лет будет запрещено вести деятельность, связанную с размещением материалов в интернете.

Как уточнили в ведомстве, наказание будет исполнено после задержания осужденного или его добровольного возвращения на территорию России. Сейчас он объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили мужчину за наркотики и оправдание терроризма.

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