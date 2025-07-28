Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 28 июля 2025Мир

Трамп рассказал об общении с Путиным

Трамп: После беседы с Путиным ощущалось, что прекращение огня на Украине близко
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christopher Furlong / Reuters

После нескольких телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным казалось, что установление режима прекращения огня на Украине уже близко. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Киром Стармером, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я не хочу употреблять слово "ложь" [в отношении президента Путина]. Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира. И вроде бы вы должны делать все, что нужно, чтобы дойти до этого момента, но потом конфликт продолжался дальше», — заявил политик.

По словам Трампа, ему «не нравится», что боевые действия на Украине продолжаются, поэтому он «разочарован» в России.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным, заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах». Он добавил, что ведет с российским лидером «очень уважительные и приятные беседы», но это не ведет к урегулированию украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры, заявившие об уничтожении систем «Аэрофлота», раскрыли подробности атаки. Что они сделали?

    Шесть студентов-практикантов упали в резервуар на горнообогатительном комбинате

    На Украине уничтожили один из двух военных вертолетов США Black Hawk

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    В российском регионе молодой педофил надругался над 14-летней школьницей

    Трамп рассказал об общении с Путиным

    Tesla перевыпустит провальный пикап

    Египет обратился с призывом к Трампу

    Посол Израиля пожелал обанкротиться снявшей евреев с рейса авиакомпании

    Суд наказал тиранившего возлюбленную и насиловавшего ее детей россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости