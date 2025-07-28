Трамп рассказал об общении с Путиным

Трамп: После беседы с Путиным ощущалось, что прекращение огня на Украине близко

После нескольких телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным казалось, что установление режима прекращения огня на Украине уже близко. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Киром Стармером, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я не хочу употреблять слово "ложь" [в отношении президента Путина]. Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира. И вроде бы вы должны делать все, что нужно, чтобы дойти до этого момента, но потом конфликт продолжался дальше», — заявил политик.

По словам Трампа, ему «не нравится», что боевые действия на Украине продолжаются, поэтому он «разочарован» в России.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным, заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах». Он добавил, что ведет с российским лидером «очень уважительные и приятные беседы», но это не ведет к урегулированию украинского кризиса.

